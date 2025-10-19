Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:33

Превратила творог и яблоки в нежные шарики! Проще рецепта не найти — всего 6 ингредиентов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные творожные шарики с яблочной начинкой станут вашим любимым осенним лакомством! Сочетание воздушного творожного теста и сочной тертой яблочной начинки с легкими нотками корицы создает неповторимый вкус уюта. Печенье получается невероятно мягким внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи, буквально тая во рту. Идеально подходит к вечернему чаю, когда за окном дождливая осенняя погода, а в доме так хочется тепла и гармонии. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают это печенье прекрасным выбором для быстрого и вкусного десерта.

Вам понадобится: 200 г творога, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 2 яблока, 1 яйцо, 1 ч. л. корицы, щепотка соли. Разотрите творог с размягченным маслом, добавьте яйцо, соль. Всыпьте муку, замесите тесто. Яблоки натрите на терке, смешайте с корицей. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый расплющите в лепешку. В центр выложите яблочную начинку, сформируйте шарики. Выложите на противень, смажьте желтком. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

