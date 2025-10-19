Три яблока и горстка муки. Через 30 минут уже едим — нежный творожно-яблочный пирог — вкусно к чаю и просто так

Этот невероятно нежный творожно-яблочный пирог станет любимым десертом в вашей семье! Сочетание воздушного творожного теста и сочной яблочной начинки с легкой коричной ноткой создает идеальную гармонию вкусов. Пирог получается очень нежным внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи — настоящее наслаждение для тех, кто ценит домашнюю выпечку. Его можно подавать как теплым, так и полностью остывшим — он одинаково хорош в любом виде. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают этот пирог прекрасным выбором для будничного чаепития или внезапного визита гостей.

Приготовление

Для теста: 300 г муки, 200 г творога, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 3 яблока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Разотрите творог с маслом, добавьте яйцо и сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Разделите тесто на 2 части — одну побольше, другую поменьше. Большую часть распределите по форме, создавая бортики. Яблоки натрите на терке, смешайте с сахаром и корицей, выложите на тесто. Вторую часть теста натрите сверху на начинку. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета.

