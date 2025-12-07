ТИЭФ'25
Овсянку больше не варю! Вместо нее — запеканка с яблоками и сырной шапкой: нужны творог, манка и 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Отказ от утренней овсянки — не бунт, а эволюция вкуса, когда хочется начать день с чего-то одновременно сытного, нежного и праздничного. Эта запеканка — идеальный компромисс между полезным завтраком и лакомством, где сочные яблоки, воздушный творог и хрустящая сырная корочка создают гармоничный дуэт. Она кардинально отличается от привычных каш, предлагая более богатую текстуру и насыщенный вкус, при этом оставаясь таким же простым в приготовлении блюдом. Такая запеканка не только зарядит энергией, но и поднимет настроение, превращая обычное утро в маленькое сладкое торжество для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога любой жирности, 2 крупных яблока, 3 ст. ложки манной крупы, 3 яйца, 5 ст. ложек сахара, 100 г сметаны, 70 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин по вкусу и 80 г твердого сыра для посыпки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Творог разомните вилкой или протрите через сито. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахаром и щепоткой соли до белесого цвета. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану, творог, манку, разрыхлитель, ванилин и натертые яблоки. Тщательно перемешайте. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите тесто, разровняйте. Сыр натрите на средней терке и обильно посыпьте сверху. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистой сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть в форме. Подавайте теплой со сметаной, медом или ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

