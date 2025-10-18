Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:56

Яблочное суфле: нежность, которую нельзя пропустить. Секрет десерта без муки и масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю это яблочное суфле постоянно, потому что оно стало для меня идеальным десертом — легким, воздушным и совершенно без чувства тяжести. Мне нравится, как обычное яблочное пюре превращается в изысканное лакомство с нежнейшей текстурой. Особенно выручает, когда хочется сладкого, но нет желания отступать от принципов правильного питания.

Готовлю я так: 30 граммов желатина заливаю небольшим количеством холодной воды и оставляю набухать. 750 граммов яблочного пюре подогреваю в кастрюле на медленном огне, но не довожу до кипения. Добавляю желатин и тщательно размешиваю до полного растворения. Вмешиваю сахарозаменитель по вкусу и щепотку корицы для аромата. Охлаждаю массу до комнатной температуры, а затем взбиваю миксером на высокой скорости несколько минут, пока она не посветлеет и не наполнится пузырьками воздуха. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на пару часов до полного застывания. Получается невероятно воздушный и пористый десерт, который исчезает из холодильника с поразительной скоростью!

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
