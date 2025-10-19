Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре

Министр культуры Франции Дати: из Лувра пропали девять драгоценностей Наполеона

Грабители забрали из Лувра девять драгоценностей Наполеона и императрицы, сообщила в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати. При этом самый крупный бриллиант в 140 каратов «Регент» остался нетронутым. Трое преступников пробрались в музей через стройку, закрыв лица масками.

Двое злоумышленников разбили окна и залезли внутрь, третий стоял снаружи на стороже. После ограбления воры скрылись на автомобиле. Сумма ущерба не раскрыта.

Возможно, под драгоценностями императора Франции имелись в виду королевские регалии, которые использовались для его коронации. Речь идет о руке правосудия — жезле, который вручали королю во время коронации, он увенчан рукой из слоновой кости. В частности, в Лувре выставлена рука правосудия, воссозданная в 1804 году Виван-Деноном и Бьенне для коронации Наполеона.

Также в музее можно было увидеть корону Карла Великого, изготовленную в 1804 году по приказу Наполеона. Ажурное основание короны состоит из позолоченного серебра. Грабители могли вынести брошь Святого Людовика, украшенную драгоценными камнями, выложенными в виде цветка лилии (она использовалась в качестве парадной застежки для плаща во время коронации), и патену коронации — один из сосудов, использовавшихся во время коронационной литургии.

Ранее Дати сообщила, что по данному факту инициированы следственные работы. Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 октября.

