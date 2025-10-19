Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:00

Секреты богатого урожая: вот почему свекла и морковь — плохие соседи на грядке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильный севооборот — залог успеха любого огородника. Как считают многие, морковь и свекла — лучшие предшественники друг для друга, но это не так.

Обе культуры истощают почву, поскольку потребляют много калия и азота. Посадка свеклы после моркови приводит к плохому урожаю.

Проблема усугубляется общими вредителями: личинки морковной мухи и нематоды легко поражают новые посадки. Так что между посадками рекомендуется делать перерывы минимум в три года.

Оптимальные предшественники для свеклы — огурцы, капуста и бобовые. Они обогащают почву и снижают риск болезней. Грамотный севооборот сохраняет плодородие земли, уменьшает потребность в удобрениях и повышает урожайность.

Ранее сообщалось, что картофель считается неприхотливой культурой, но неправильная подготовка к хранению может свести на нет весь труд. Достаточно допустить всего пару ошибок — и урожай быстро испортится.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
