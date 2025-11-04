«Оранжевое наслаждение F1»: раннеспелый перец, который покорит урожайностью и вкусом, — выбираем семена уже осенью

Планируете богатый урожай сладкого перца, но опасаетесь капризов погоды? Обратите внимание на гибрид «Оранжевое наслаждение F1» — он сочетает холодостойкость, отменный вкус и высокую продуктивность.

Этот раннеспелый сорт дает первые плоды уже через 90–100 дней после всходов. Рассаду высаживают в теплицу или под пленку в возрасте 60–70 дней, плодоношение продолжается до осенних холодов.

Перцы вырастают цилиндрической формы (12–14 см в длину, 6–7 см в диаметре) с тонкой кожицей и сочной сладкой мякотью. На кустах они быстро набирают насыщенный оранжевый цвет. Садоводы отмечают, что гибрид нередко созревает первым среди других сортов, а на одном растении может формироваться до 10 плодов.

