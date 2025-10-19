В МИД Венгрии сделали заявление о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгрия сделает все возможное, чтобы встреча президентов США и России прошла успешно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, сроки и другие организационные вопросы будут объявлены после консультаций главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые запланированы на ближайшие дни.

Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру, — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что среди всех государств Евросоюза мирное урегулирование конфликта на Украине поддерживают лишь Венгрия и Словакия. По его словам, Будапешт остается «островом мира в Европе».

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Берн и Вена фактически отказались от нейтралитета. Она связала эту позицию с разрешением перевозки оружия НАТО через территорию этих стран для нужд ВСУ. Также, по мнению Кнайсль, решение о проведении переговоров между Россией и США в Будапеште подтверждает сохранение Венгрией нейтрального статуса.