Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 13:21

В МИД Венгрии сделали заявление о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Сийярто: Венгрия сделает все возможное для успешной встречи Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сергей Бобылёв, РИА Новости/kremlin.ru

Венгрия сделает все возможное, чтобы встреча президентов США и России прошла успешно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, сроки и другие организационные вопросы будут объявлены после консультаций главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые запланированы на ближайшие дни.

Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру, — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что среди всех государств Евросоюза мирное урегулирование конфликта на Украине поддерживают лишь Венгрия и Словакия. По его словам, Будапешт остается «островом мира в Европе».

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Берн и Вена фактически отказались от нейтралитета. Она связала эту позицию с разрешением перевозки оружия НАТО через территорию этих стран для нужд ВСУ. Также, по мнению Кнайсль, решение о проведении переговоров между Россией и США в Будапеште подтверждает сохранение Венгрией нейтрального статуса.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Венгрия
Петер Сийярто
Будапешт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20 октября — День повара: праздник вкуса и мастерства
Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр
Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот
Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике
Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России
Парковки в Челябинске: всё, что нужно знать водителю
Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле
Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список
Боец ММА Емельяненко оказался в больнице
Мужчина набил татуировку своей невесте и она умерла от нее
Дерзкое ограбление Лувра: что пропало, как действовали преступники
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана
В полиции Франции рассказали, за сколько минут ограбили Лувр
Стало известно об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении
Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества
«Все вложения НАТО пропали»: раскрыто, что произошло на Западной Украине
Маск повторит идею Дурова в своей соцсети
Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit
Депутат резко отреагировал на слухи о скандальной вечеринке в университете
Ушла из жизни ветеран томского телевидения
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.