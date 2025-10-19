Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет

Берн и Вена фактически отказались от политики нейтралитета, заявила РИА Новости бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она связала эту позицию с разрешением транзита натовского вооружения через территорию этих стран для нужд Вооруженных сил Украины.

Кнайсль подчеркнула, что во время предыдущих международных конфликтов Австрия как нейтральное государство никогда не допускала транзит оружия. Аналогичной политикой могла похвастаться и Швейцария.

И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета, — сказала экс-министр.

Ее слова стали комментарием к выбору Венгрии в качестве площадки для саммита России и США. По мнению Кнайсль, решение о проведении переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште подтверждает сохранение Венгрией нейтрального статуса, в отличие от Австрии и Швейцарии.

Москва и Вашингтон договорились без промедления начать подготовку к саммиту. Стороны пришли к этому выводу после двухчасового телефонного разговора между Путиным и Трампом.

Ранее издание Spiegel обратило внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет в плюсе от предстоящей встречи президентов России и США. Точная дата саммита пока не объявлена.