Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 05:46

Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет

Кнайсль: Швейцария и Австрия утратили нейтралитет из-за транзита оружия ВСУ

Карин Кнайсль Карин Кнайсль Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Берн и Вена фактически отказались от политики нейтралитета, заявила РИА Новости бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она связала эту позицию с разрешением транзита натовского вооружения через территорию этих стран для нужд Вооруженных сил Украины.

Кнайсль подчеркнула, что во время предыдущих международных конфликтов Австрия как нейтральное государство никогда не допускала транзит оружия. Аналогичной политикой могла похвастаться и Швейцария.

И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета, — сказала экс-министр.

Ее слова стали комментарием к выбору Венгрии в качестве площадки для саммита России и США. По мнению Кнайсль, решение о проведении переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште подтверждает сохранение Венгрией нейтрального статуса, в отличие от Австрии и Швейцарии.

Москва и Вашингтон договорились без промедления начать подготовку к саммиту. Стороны пришли к этому выводу после двухчасового телефонного разговора между Путиным и Трампом.

Ранее издание Spiegel обратило внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет в плюсе от предстоящей встречи президентов России и США. Точная дата саммита пока не объявлена.

Австрия
Швейцария
нейтралитет
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
На Западе рассекретили «эффект бабочки» от нового решения Трампа по РФ
Снова рекордный мороз −15? Прогноз погоды в Москве и Питере 20–26 октября
Общение в TikTok привело к аресту старшеклассника
Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением
Один из цехов российского завода загорелся после атаки дронов ВСУ
«Уже около 100 граждан»: американцы продолжают гибнуть за ВСУ
Вши во сне: предупреждение или знак перемен
Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо
День военного связиста: нервная система армии
Раскрыто, когда большая разница в возрасте будет проблемой для пары
Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября
Европейские страны стали демонстрировать меньшее рвение помогать Украине
Российская авиабомба поставила рекорд дальности
Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет
Грязная посуда во сне: эмоциональные и бытовые трактовки
Умер бас-гитарист легендарной американской группы
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.