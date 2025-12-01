На Украине возникли проблемы с едой и лекарствами На Украине из-за отключений электричества начались проблемы с продуктами

Украинские предприятия пищевой и фармацевтической промышленности не могут обеспечить население продуктами и лекарствами в необходимых объемах из-за массовых отключений электроэнергии, сообщает издание «Страна.ua». По информации источника, производители вынуждены использовать генераторы, которые не покрывают все потребности и значительно увеличивают себестоимость продукции.

Не удивлюсь, если вскоре в магазинах начнутся перебои с едой. Экономика разваливается очень быстро, — приводит издание слова неназванного предпринимателя пищевой отрасли.

Глава ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова подтвердила, что аптеки также несут убытки из-за работы на генераторах и могут начать закрываться. По словам главы общественного объединения SaveФОП Сергея Доротича, многие предприниматели уже закладывают рост затрат в ценники, что может привести к удорожанию товаров для конечных потребителей на 20%.

Ранее появилась информация, что наступающая зима станет для Украины самой холодной и тяжелой за все время конфликта. По данным британских журналистов, наиболее остро это чувствует население Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, по словам местных жителей, они остаются без электричества по 14 часов в день.