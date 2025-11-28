Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита

Инициатива по проведению саммита по украинскому урегулированию в Будапеште поступила от президента США Дональда Трампа, сообщил Владимир Путин на встрече с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, российская сторона сразу же согласилась на соответствующее предложение.

Это было предложение Дональда [Трампа]. Но он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, у меня, предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласились, — объяснил российский лидер.

Ранее Путин в ходе переговоров с Орбаном заявил о продолжении развития российско-венгерских отношений, несмотря на современные вызовы. Глава государства отметил прочность двусторонних связей в актуальных международных обстоятельствах.

Кроме того, президент РФ заявил о взвешенной позиции Будапешта по украинской проблематике. Российский лидер добавил, что Москва учитывает данный подход венгерского руководства. При этом Путин обратил внимание, что взгляды России и Венгрии на определенные мировые вопросы иногда могут не совпадать.