28 ноября 2025 в 13:59

Путин заявил, что ему известна позиция Орбана по Украине

Путин: Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Венгрия стоит на взвешенной позиции по украинскому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Виктором Орбаном. Российский лидер добавил, что Москва об этом знает, передает сайт Кремля.

Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинской проблематике, украинскому вопросу, — обратился Путин к Орбану.

Он добавил, что взгляды Москвы и Будапешта на некоторые вопросы, в том числе по международной повестке, иногда могут не совпадать. Однако Путин подчеркнул, что в отношениях стран сложилась такая атмосфера, которая позволяет откровенно общаться и обсуждать любые вопросы. По его словам, это дает возможность не только говорить, но и искать решения проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет переговоры с Орбаном сегодня, 28 ноября, после 13:00 по московскому времени в Кремле. Он отметил, что эта встреча запланирована в рамках рабочего визита венгерского премьер-министра в Москву.

Представитель Кремля также уточнил, что переговоры Путина и Орбана пройдут без последующих выступлений перед прессой. По словам Пескова, публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы.

