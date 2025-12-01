Россиянам назвали два важных анализа, которые могут спасти жизнь Врач Гаглошвили: уровень давления и холестерина могут указать на болезни сердца

Сейчас чаще всего люди по всему миру умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог, геронтолог Тамаз Гаглошвили. По его словам, на риск этих недугов могут указывать два маркера — повышенные артериальное давление и уровень холестерина. Он также отметил, что фактором риска является ожирение.

У нас сейчас смертность в основном от сердечно-сосудистых заболеваний. Это какие маркеры? Это уровень артериального давления, уровень холестерина, особенно вредного, плохого холестерина, это ожирение, — поделился Гаглошвили.

По его словам, в мире сейчас наблюдается эпидемия ожирения и сахарного диабета. Другими факторами риска ранней смерти являются малоподвижный образ жизни в совокупности с вредными привычками, предупредил врач. Это основные маркеры, игнорируя которые каждый третий мужчина не доживает до 60 лет, подчеркнул Гаглошвили.

Ранее геронтолог и писатель Валерий Новоселов раскритиковал слова академика РАН Александра Сергеева о возможности жить 120 лет. По его мнению, эти утверждения не имеют под собой оснований. Он отметил, что ожидаемая продолжительность жизни на сегодняшний день составляет 73,5 года для тех, кто родился в 2025 году.