День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:07

Россиянам назвали два важных анализа, которые могут спасти жизнь

Врач Гаглошвили: уровень давления и холестерина могут указать на болезни сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сейчас чаще всего люди по всему миру умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог, геронтолог Тамаз Гаглошвили. По его словам, на риск этих недугов могут указывать два маркера — повышенные артериальное давление и уровень холестерина. Он также отметил, что фактором риска является ожирение.

У нас сейчас смертность в основном от сердечно-сосудистых заболеваний. Это какие маркеры? Это уровень артериального давления, уровень холестерина, особенно вредного, плохого холестерина, это ожирение, — поделился Гаглошвили.

По его словам, в мире сейчас наблюдается эпидемия ожирения и сахарного диабета. Другими факторами риска ранней смерти являются малоподвижный образ жизни в совокупности с вредными привычками, предупредил врач. Это основные маркеры, игнорируя которые каждый третий мужчина не доживает до 60 лет, подчеркнул Гаглошвили.

Ранее геронтолог и писатель Валерий Новоселов раскритиковал слова академика РАН Александра Сергеева о возможности жить 120 лет. По его мнению, эти утверждения не имеют под собой оснований. Он отметил, что ожидаемая продолжительность жизни на сегодняшний день составляет 73,5 года для тех, кто родился в 2025 году.

долголетие
врачи
долгожители
болезни
здоровье
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.