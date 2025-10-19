Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы Минобороны РФ: «Искандер-М» уничтожил HIMARS под Кузьминским

ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Кузьминское, в 18 км от государственной границы, сообщили в Минобороны РФ. Также были ликвидированы 15 военнослужащих ВСУ.

Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки РСЗО, двух автомобилей сопровождения повышенной проходимости, укрытия для расчета и до 15 военнослужащих, — сказано в сообщении.

Ранее «Искандер» нанес удар по месту развертывания тяжелых беспилотников типа «Лютый» ВСУ. Атака произошла в районе населенного пункта Мартовое в Харьковской области.

До этого появились кадры уничтожения комплексом «Искандер-М» американской ракетной системы HIMARS. В опубликованном ролике видно, как установку противника обнаружили на маршруте при возвращении в ангар. После удара над ним появляется огненный гриб, а затем пламя распространяется над строением.