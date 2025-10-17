Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:33

Военкор показал удар «Искандера» по месту развертывания тяжелых БПЛА

Военкор Котенок: ОТРК «Искандер» ударил по месту развертывания тяжелых БПЛА ВСУ

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по месту развертывания тяжелых беспилотников типа «Лютый» Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он также опубликовал соответствующие кадры. По данным военкора, атака произошла в районе населенного пункта Мартовое в Харьковской области.

Качественная работа ОТРК «Искандер» по месту развертывания тяжелых БПЛА ВСУ типа «Лютый» в районе н. п. Мартовое (Харьковская обл.), — говорится в сообщении.

Котенок добавил, что, по предварительной оценке, противник потерял четыре грузовика, около 50 беспилотников типа «Лютый» и пять пусковых установок для БПЛА. Кроме того, украинская армия лишились 25 военнослужащих.

Ранее появились кадры уничтожения комплексом «Искандер-М» американской ракетной системы HIMARS. В опубликованном ролике видно, как установку противника обнаружили на маршруте при возвращении в ангар. После удара над ним появляется огненный гриб, а затем пламя распространяется над строением.

военкоры
Юрий Котенок
ВС РФ
ВСУ
Искандер
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.