Военкор показал удар «Искандера» по месту развертывания тяжелых БПЛА

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по месту развертывания тяжелых беспилотников типа «Лютый» Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он также опубликовал соответствующие кадры. По данным военкора, атака произошла в районе населенного пункта Мартовое в Харьковской области.

Качественная работа ОТРК «Искандер» по месту развертывания тяжелых БПЛА ВСУ типа «Лютый» в районе н. п. Мартовое (Харьковская обл.), — говорится в сообщении.

Котенок добавил, что, по предварительной оценке, противник потерял четыре грузовика, около 50 беспилотников типа «Лютый» и пять пусковых установок для БПЛА. Кроме того, украинская армия лишились 25 военнослужащих.

Ранее появились кадры уничтожения комплексом «Искандер-М» американской ракетной системы HIMARS. В опубликованном ролике видно, как установку противника обнаружили на маршруте при возвращении в ангар. После удара над ним появляется огненный гриб, а затем пламя распространяется над строением.