Путин тепло поздравил россиян с Днем отца Путин обратился к россиянам с поздравлениями в День отца

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем отца. Сегодня важно, чтобы мужчины и молодые люди стремились к этому высокому званию, отметил глава государства. Он также передал отдельные поздравления участникам СВО, сообщается на сайте Кремля.

Самые теплые поздравления — участникам Специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов. Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством, — подчеркнул Путин.

Ранее с поздравлениями к россиянам обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул значимость роли мужчин в укреплении семейных ценностей и воспитании детей. Парламентарий также напомнил, что праздник был официально учрежден недавно и по инициативе женщин.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов отмечал, что День отца был учрежден для воссоздания института отцовства в России. По его словам, в этот день многие семьи собираются за одним столом.