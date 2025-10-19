Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:57

Путин тепло поздравил россиян с Днем отца

Путин обратился к россиянам с поздравлениями в День отца

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем отца. Сегодня важно, чтобы мужчины и молодые люди стремились к этому высокому званию, отметил глава государства. Он также передал отдельные поздравления участникам СВО, сообщается на сайте Кремля.

Самые теплые поздравления — участникам Специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов. Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством, — подчеркнул Путин.

Ранее с поздравлениями к россиянам обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул значимость роли мужчин в укреплении семейных ценностей и воспитании детей. Парламентарий также напомнил, что праздник был официально учрежден недавно и по инициативе женщин.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов отмечал, что День отца был учрежден для воссоздания института отцовства в России. По его словам, в этот день многие семьи собираются за одним столом.

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

