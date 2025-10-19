В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким

В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким Депутат Бессараб: самым коротким месяцем на работе в 2026 году станет январь

В 2026 году россиян ожидает 118 выходных и праздничных дней при 247 рабочих днях, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, самым коротким рабочим месяцем станет январь, пишет РИА Новости.

Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15, — указала депутат.

Бессараб также отметила, что при добавлении к выходным 28-дневного оплачиваемого отпуска разница между рабочими и нерабочими днями составит всего 101 день в пользу работы. Парламентарий дала рекомендации по планированию отпуска, пояснив, что отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев.

Она посоветовала выбирать для отпуска периоды, которым предшествовали повышенные выплаты, например, годовые премии. Отдельно Бессараб упомянула о праве женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, изменить расчетный период для увеличения размера отпускных.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что сокращение количества праздничных и отпускных дней может оказать негативное воздействие на здоровье россиян. По его словам, на данный момент законопроекты на эту тему не рассматриваются.