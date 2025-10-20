Забыла об укрытиях, обрезках и подкормках с этим цветком: не боится ни ливней, ни засухи, ни морозов

Если вы устали от бесконечных хлопот в саду, обратите внимание на очиток видный — идеальное растение для клумбы, которое не потребует от вас никаких усилий. Забыла об укрытиях, обрезках и подкормках с этим цветком.

Этот многолетник с мясистыми листьями и пышными соцветиями-зонтиками розового, малинового или белого цвета абсолютно самодостаточен. Ему не нужна обрезка — компактная форма сохраняется весь сезон, он не боится ни ливней, ни засухи, ни морозов.

Очиток прекрасно растет на бедных каменистых почвах, устойчив к засухе и болезням, а его цветение с августа по октябрь украшает сад, когда большинство растений уже отцвело. Просто посадите его на солнечном месте и забудьте о существовании — он будет десятилетиями радовать вас своей красотой без какого-либо ухода.

