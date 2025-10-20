Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:31

Курникова поделилась редким фото с детьми

Курникова опубликовала фото с детьми от Иглесиаса

Анна Курникова Анна Курникова Фото: Социальные сети

Теннисистка Анна Курникова, ожидающая ребенка, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась с поклонниками новым семейным снимком. На фотографии 44-летняя спортсменка запечатлена со своими детьми от испанского певца Энрике Иглесиаса — семилетними двойняшками Люси и Николасом и пятилетней Мэри.

Курникова выбрала комбинезон в виде утки с черными брюками, дополнили образ солнцезащитные очки. Дети также были одеты в тематические наряды: дочери — в костюмы тыквы, а сын — в желтую футболку и шорты.

Отношения Иглесиаса и Курниковой, длящиеся более двух десятилетий, всегда были в центре внимания журналистов. Несмотря на рождение троих детей — близнецов в 2017 году и дочери в 2020-м — пара не торопилась узаконить свой союз, заявляя о полном счастье. Интригу разрешил брат певца, сообщив в 2023 году, что Энрике и Анна все же тайно поженились.

В августе стало известно, что Курникова и Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Инсайдер из близкого окружения пары рассказал, что пополнение в звездной семье произойдет в конце года.

шоу-бизнес
дети
знаменитости
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.