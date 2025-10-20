Курникова поделилась редким фото с детьми

Теннисистка Анна Курникова, ожидающая ребенка, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась с поклонниками новым семейным снимком. На фотографии 44-летняя спортсменка запечатлена со своими детьми от испанского певца Энрике Иглесиаса — семилетними двойняшками Люси и Николасом и пятилетней Мэри.

Курникова выбрала комбинезон в виде утки с черными брюками, дополнили образ солнцезащитные очки. Дети также были одеты в тематические наряды: дочери — в костюмы тыквы, а сын — в желтую футболку и шорты.

Отношения Иглесиаса и Курниковой, длящиеся более двух десятилетий, всегда были в центре внимания журналистов. Несмотря на рождение троих детей — близнецов в 2017 году и дочери в 2020-м — пара не торопилась узаконить свой союз, заявляя о полном счастье. Интригу разрешил брат певца, сообщив в 2023 году, что Энрике и Анна все же тайно поженились.

В августе стало известно, что Курникова и Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Инсайдер из близкого окружения пары рассказал, что пополнение в звездной семье произойдет в конце года.