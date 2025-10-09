Цветет так обильно, что не видно листву, обожает тень: чудо-многолетник

Цветет так обильно, что не видно листву, обожает тень: чудо-многолетник

Азалия садовая — это королева тенистых уголков сада, главное преимущество которой заключается в невероятном весеннем цветении. Она цветет так обильно, что не видно листву.

В отличие от многих декоративных кустарников, этот чудо-многолетник обожает тень, оживляя самые проблемные участки сада. Его цветы, напоминающие изящные розочки или лилии, бывают всех оттенков розового, лососевого, белого, желтого и красного, часто с контрастными крапинками.

Азалия отличается медленным ростом, но долголетием — кусты живут десятилетиями, с каждым годом становясь пышнее. Осенью листва многих сортов приобретает багряные и золотистые оттенки, обеспечивая декоративность до зимы. Посадите азалию — и вы получите экзотический акцент, который превратит ваш сад в японский сад мечты каждую весну.

Ранее был назван цветок с ароматом ландыша и цитруса, который распускается колокольчиками всех оттенков радуги.