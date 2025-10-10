Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой

Белорусы умеют превращать обычный картофель в десятки разных блюд, и цибрики — одно из самых любимых. Это аппетитные жареные шарики, которые подают как закуску или гарнир. Они похожи на крошечные драники, но форма и подача делают блюдо особенным.

Для приготовления возьмите 700 г картофеля, натрите его на мелкой терке, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, немного соли и перца. Сформируйте небольшие шарики величиной с грецкий орех. Обжарьте их в разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими, со сметаной или чесночным соусом.

Совет: если добавить в картофельную массу тертый сыр, цибрики получатся еще нежнее и ароматнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 190 ккал; время приготовления — 35 минут.

