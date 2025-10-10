Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 06:05

Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой

Как приготовить цибрики — легкую закуску по-белорусски Как приготовить цибрики — легкую закуску по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусы умеют превращать обычный картофель в десятки разных блюд, и цибрики — одно из самых любимых. Это аппетитные жареные шарики, которые подают как закуску или гарнир. Они похожи на крошечные драники, но форма и подача делают блюдо особенным.

Для приготовления возьмите 700 г картофеля, натрите его на мелкой терке, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, немного соли и перца. Сформируйте небольшие шарики величиной с грецкий орех. Обжарьте их в разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими, со сметаной или чесночным соусом.

  • Совет: если добавить в картофельную массу тертый сыр, цибрики получатся еще нежнее и ароматнее.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 190 ккал; время приготовления — 35 минут.

Губадия — потрясающий татарский пирог с творогом. Посмотрите рецепт у нас на сайте.

Читайте также
Нежные, сочные гречаники по-украински! Вкуснятина в сметанном соусе из того, что есть под рукой
Общество
Нежные, сочные гречаники по-украински! Вкуснятина в сметанном соусе из того, что есть под рукой
Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике
Семья и жизнь
Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Общество
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Общество
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Семья и жизнь
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
национальная кухня
Беларусь
Белоруссия
простые рецепты
картофель
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли технику, укрепления и бойцов: успехи ВС РФ к утру 10 октября
Гидрометцентр в очередной раз не дал шанса предстоящей зиме
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о крахе планов Европы в конфликте на Украине
Как правильно квасить капусту по старинке
На Филиппинах произошло крупное землетрясение
Психолог рассказала о влиянии вождения на уровень тревожности
Слухи о новом романе, обвинения семьи Тиммы, браки: как живет Седокова
Альпинист озвучил особенности места, где пропала семья Усольцевых
Хирург ответила на важнейший вопрос о грудных имплантах
В Китае заявили, что оплошность близкого союзника США порадовала Путина
Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой
К чему снится рыба мужчине и женщине: полный сонник с точным значением
Юрист ответил, чем может обернуться перевозка большого холодильника
Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС
Представитель одной из западных стран предлагал Грузии воевать с Россией
«Все имеет конец»: в РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
Значение сна про первую любовь: что скрывают воспоминания сердца
Стало известно об охоте ВСУ на российских фермеров в прифронтовых районах
Россиянам объяснили правила установки секретного кода для СФР
Россиянам объяснили, как установить шлагбаум в коттеджном поселке и СНТ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.