НАТО сымитирует использование ядерного оружия на учениях В Нидерландах пройдут учения НАТО с имитацией использования ядерного оружия

Североатлантический альянс проведет ежегодные ядерные военные учения под названием Steadfast Noon на авиабазе Фолькель в Нидерландах, написал в социальной сети X генеральный секретарь организации Марк Рютте. Они состоятся уже на следующей неделе, 13 октября. По словам Рютте, в рамках учений НАТО сымитирует использование ядерного оружия.

Я нахожусь на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Эта база участвует в учениях НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 13 октября, — заявил глава Альянса.

Рютте добавил, что в учениях будут задействованы самолеты всех стран-участниц НАТО. Он подчеркнул, что фактического применения ядерного оружия не будет. По словам генсека, данные учения необходимы, чтобы потенциал ядерного сдерживания Альянса оставался «как можно более надежным, безопасным и эффективным», а также, чтобы послать «четкий сигнал» потенциальным противникам.

У нас есть воля и способность защищать всех союзников перед лицом всех угроз, — заключил Рютте.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. По его словам, политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.