Лукашенко высказался о возможности восстановить СССР

Восстановить СССР невозможно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время саммита СНГ в Таджикистане. При этом, по его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», нужно сохранить экономическое пространство постсоветских стран.

Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить, — сказал Лукашенко.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что национализм уничтожил Советский Союз, а о его опасности задолго до распада СССР предупреждал еще генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин. Он отметил, что такая идеология стравила советских граждан.

Азаров также указал, что партийная номенклатура намеренно вела Советский Союз к распаду, после того как генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пришел к власти. По его мнению, ключевой целью перестройки стала передача госсобственности в частные руки.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель желает России повторения судьбы Советского Союза. Так он прокомментировал слова политика о том, что развал СССР был ее «величайшим счастьем».