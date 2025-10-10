Больницу оштрафовали на 1 млн рублей за проведение ЭКГ уборщиком В Индии больницу оштрафовали за то, что ЭКГ пациентам проводил уборщик

В Индии больницу оштрафовали на $13 тыс. (более 1 млн рублей) за то, что ЭКГ там проводил уборщик, сообщила газета The Times of India. Пациентка подала жалобу на медучреждение, представив фотографию, сделанную во время процедуры, как доказательство.

По информации издания, руководство больницы признало, что должность врача по этой специальности была вакантной долгое время. Там указали, что проводивший ЭКГ мужчина якобы имел определенные навыки и был обучен.

Ранее Высокий суд Пенджаба и Харьяны постановил, что право на читаемый рецепт входит в базовые права человека. Врачи в Индии теперь обязаны писать рецепты и заключения разборчивыми печатными буквами. Также суд поручил Национальной медицинской комиссии включить в программы подготовки врачей обучение грамотному почерку.

До этого Пензенскую областную больницу оштрафовали на 400 тыс. рублей за оказание медицинской помощи мигранту из Таджикистана. Правоохранительные органы наказали учреждение за то, что врачи не передали сведения об иностранце в миграционную службу.