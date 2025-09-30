Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:04

Больнице в Пензе выписали штраф за помощь мигранту

Полиция выписала больнице штраф в 400 тысяч за лечение мигранта из Таджикистана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пензенскую областную больницу оштрафовали на 400 тыс. рублей за оказание медицинской помощи мигранту из Таджикистана, сообщает «Царьград». Правоохранительные органы наказали учреждение за то, что врачи не передали сведения об иностранце в миграционную службу.

Больницу признали виновной в административном правонарушении «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Главврач обратился в суд с просьбой об отмене наказания, в заявлении подчеркивалось отсутствие ущерба для интересов государства.

Суд принял во внимание аргументы ответчика и встал на сторону больницы, признав нарушение формальным. Постановление о штрафе заменили на устное предупреждение. Юристы отмечают, что врачи были в сложной ситуации. По закону они не могут отказать в лечении пациентам, поступившим к ним с экстренными показаниями, даже если речь идет о мигранте.

Ранее московские правоохранители раскрыли подпольную схему организации незаконной миграции. Трое подозреваемых изготавливали фальшивые миграционные документы. В ходе обыска в квартире у одного из фигурантов дела было изъято оборудование для подделки удостоверений и более 50 фиктивных бланков.

врачи
мигранты
штрафы
госпитализации
