Больнице в Пензе выписали штраф за помощь мигранту

Пензенскую областную больницу оштрафовали на 400 тыс. рублей за оказание медицинской помощи мигранту из Таджикистана, сообщает «Царьград». Правоохранительные органы наказали учреждение за то, что врачи не передали сведения об иностранце в миграционную службу.
Больницу признали виновной в административном правонарушении «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Главврач обратился в суд с просьбой об отмене наказания, в заявлении подчеркивалось отсутствие ущерба для интересов государства.
Суд принял во внимание аргументы ответчика и встал на сторону больницы, признав нарушение формальным. Постановление о штрафе заменили на устное предупреждение. Юристы отмечают, что врачи были в сложной ситуации. По закону они не могут отказать в лечении пациентам, поступившим к ним с экстренными показаниями, даже если речь идет о мигранте.
Ранее московские правоохранители раскрыли подпольную схему организации незаконной миграции. Трое подозреваемых изготавливали фальшивые миграционные документы. В ходе обыска в квартире у одного из фигурантов дела было изъято оборудование для подделки удостоверений и более 50 фиктивных бланков.