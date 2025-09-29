В Москве полицейские прикрыли сеть нелегальной миграции

В Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. У задержанных изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их изготовления и более 50 фиктивных бланков, включая водительские удостоверения и уведомления о прибытии иностранных граждан.

Один из них выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. <...> Соучастник фигуранта — иностранец, который изготавливал бланки. <...> [Третий подозреваемый] работал продавцом в одном из павильонов на рынке. В торговой точке мужчина хранил поддельные документы и передавал их курьерам, — уточнила Волк.

В ходе обыска квартиры одного из подозреваемых полиция изъяла мини-принтер, оборудование для ламинирования и более 50 поддельных бланков. Кроме того, в ходе расследования выявлено 19 иностранных граждан, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства. На них составлены протоколы о нарушении въезда либо режима пребывания.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели рейд на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов и обыскали около 300 мигрантов. Из них 98 человек доставили в отделы полиции для проверки документов. В итоге у 48 иностранцев обнаружили нелегальную работу, 24 человека привлекли за нарушения правил регистрации, а пятерых мигрантов готовятся выдворить из России.