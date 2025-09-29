Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:28

В Москве полицейские прикрыли сеть нелегальной миграции

В Москве МВД раскрыло подпольную схему организации незаконной миграции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. У задержанных изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их изготовления и более 50 фиктивных бланков, включая водительские удостоверения и уведомления о прибытии иностранных граждан.

Один из них выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. <...> Соучастник фигуранта — иностранец, который изготавливал бланки. <...> [Третий подозреваемый] работал продавцом в одном из павильонов на рынке. В торговой точке мужчина хранил поддельные документы и передавал их курьерам, — уточнила Волк.

В ходе обыска квартиры одного из подозреваемых полиция изъяла мини-принтер, оборудование для ламинирования и более 50 поддельных бланков. Кроме того, в ходе расследования выявлено 19 иностранных граждан, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства. На них составлены протоколы о нарушении въезда либо режима пребывания.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели рейд на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов и обыскали около 300 мигрантов. Из них 98 человек доставили в отделы полиции для проверки документов. В итоге у 48 иностранцев обнаружили нелегальную работу, 24 человека привлекли за нарушения правил регистрации, а пятерых мигрантов готовятся выдворить из России.

мигранты
задержания
мошенничество
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.