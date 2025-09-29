Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:27

Петербургские полицейские задержали почти 100 мигрантов во время рейда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в ходе профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов правоохранители задержали почти 100 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным полиции, около половины из них ожидает аннулирование трудовых патентов.

Сотрудники полиции провели профилактический рейд по строительным объектам в Красносельском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, — сказано в сообщении.

В рамках мероприятия было проверено около 300 мигрантов. Из них 98 человек были доставлены в отделы полиции для дополнительной проверки, поскольку у них не оказалось необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности.

В результате выяснилось, что 48 иностранцев работали на стройках нелегально, так как официально были трудоустроены в других организациях. Также у 24 иностранных граждан были выявлены нарушения правил регистрации, за что они были привлечены к административной ответственности. Пятеро мигрантов по итогам рейда будут выдворены за пределы России.

Ранее мигранты попытались сбежать от силовиков во время масштабной проверки в Санкт-Петербурге. Поводом для рейда стало задержание приезжего из Средней Азии по подозрению в домогательствах несовершеннолетней.

