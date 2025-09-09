Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:14

В регионе России мигранты попытались сбежать от силовиков во время рейда

В Петербурге мигранты пытались сбежать от полиции во время рейда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабные проверки мигрантов, сообщили в ГУ МВД региона. Поводом стало задержание приезжего из Средней Азии по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней в Мурино. Отмечается, что некоторые иностранцы пытались сбежать от силовиков.

После недавнего инцидента в Мурино, где оперативники уголовного розыска задержали приезжего из Средней Азии, пристававшего к 13-летней девочке, было принято решение о проведении профилактического рейда по местам компактного нахождения мигрантов, — сказано в сообщении.

Рейды прошли по нескольким адресам, связанным с задержанным в Мурино. В первую очередь стражи порядка посетили стройку на Оборонной улице, где он работал каменщиком. Также проверки затронули объекты в Московском районе, включая два общежития в Яковлевском переулке и хостел на Рижском проспекте.

Во время визита полиции многие иностранцы попытались избежать контакта с правоохранителями. Часть из них забралась на крышу здания и сбросила за собой строительные лестницы, чтобы блокировать преследование. Однако полицейские нашли альтернативный путь, воспользовавшись лифтом на недостроенном объекте, что позволило им подняться и задержать всех, кто пытался скрыться.

Всего в ходе рейдов были проверены около 300 человек, 244 из которых оказались иностранными гражданами. Выяснилось, что почти 50 мигрантов находились в России незаконно. В отношении них составлены административные протоколы, теперь им грозит принудительное выдворение из страны.

Кроме того, по фактам использования нелегальной рабочей силы возбуждено 15 административных дел в отношении компании-работодателя. Фирме грозят крупные штрафы и приостановка деятельности.

Ранее в Мурино полицейские задержали строителя-мигранта, который приставал к 13-летней девочке, а потом попытался увести ее в лес. Подросток смогла освободиться после того, как в инцидент вмешалась прохожая.

