Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес

В городе Мурино Ленинградской области полицейские задержали строителя-мигранта, который приставал к 13-летней девочке, а потом попытался увести ее в лес, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. По данным ведомства, подросток смогла освободиться после того, как в инцидент вмешалась прохожая.

31 августа в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 33-летняя жительница Мурино, которая сообщила, что у дома 33 по Оборонной улице в Мурино неизвестный настойчиво приставал к ее 13-летней дочери, после чего силой попытался увести в лесной массив, — сказано в сообщении.

На допросе мигрант рассказал, что хотел познакомиться с девочкой, а затем погулять с ней в лесу. Сейчас мужчина задержан. В полиции отметили, что он проживал на своем месте работы — в недостроенной квартире.

Ранее в Оренбургской области мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку. Женщина отдыхала на веранде своего дачного участка, когда незнакомец предложил ей выпить. После того как потерпевшая отказала ему в ухаживаниях, он разозлился и взял ее силой.