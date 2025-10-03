Суд поставил точку в вопросе загогулин и каракулей в рецептах на лекарства

Клуб «Валдай»
03 октября 2025

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Право на читаемый рецепт входит в базовые права человека, постановил Высокий суд Пенджаба и Харьяны. Врачи в Индии теперь обязаны писать рецепты и заключения разборчивыми печатными буквами, сообщает The Independent.

Это потрясло наш суд, поскольку ни слова, ни буквы не удалось разобрать. Очень удивительно, что в эпоху технологий и доступности компьютеров записи в истории болезни и рецепты врачей по-прежнему пишутся от руки и их не может прочитать никто, кроме разве что некоторых фармацевтов, — пояснил судья Джасгурприт Сингх Пури.

Он отметил, что сам не смог ознакомиться с заключением судебно-медицинской экспертизы пострадавшего. Суд поручил Национальной медицинской комиссии включить в программы подготовки врачей обучение грамотному почерку. До всеобщего перехода на электронные рецепты все врачи обязаны писать заглавными буквами.

Также суд распорядился ускорить внедрение электронного документооборота в больницах и клиниках страны. Срок реализации — два года. По данным издания, неразборчивый почерк медиков регулярно приводит к ошибкам в лечении, включая смертельные случаи.

