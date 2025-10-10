Синоптик раскрыл, когда в центр России придет глубокая осень Метеоролог Тишковец: глубокая осень придет в центр России уже в ближайшие дни

В последние дни погоду в столичном регионе обуславливал теплый балканский циклона «Барбара», температура воздуха в дневные часы достигала +9…+12, рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. Однако, по его словам, в ближайшие дни в центральной части России пойдут дожди, и станет значительно прохладнее.

Под утро будет +2…+5, после полудня не выше +4…+7, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Также к дождям может примешиваться мокрый снег, который, впрочем, будет быстро таять. Таким образом, уже совсем скоро наступит глубокая осень, — сказал синоптик.

Ранее Тишковец заявил, что циклон «Барбара» может принести в Москву и Подмосковье мокрый снег вперемешку с дождями. По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.

Метеорологическая же зима в Москве, по словам Тишковца, наступит во второй половине ноября. Он отметил, что устойчивый снежный покров будет сформирован в конце ноября — начале декабря. Метеоролог подчеркнул, что в начале декабря высота покрова составит 3–8 см, затем он вырастет до 10–20 см. В целом в столице ожидается «несуровая» зима, добавил он. Тишковец указал, что вероятность 25-градусных морозов низкая, сугробы будут достигать 30–40 см.