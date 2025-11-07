Один аэропорт прекратил работу из-за дронов

Воздушное пространство брюссельского аэропорта было временно закрыто для полетов, передает телеканал RTBF. Причиной остановки работы аэропорта стали неопознанные беспилотные летательные аппараты.

Инцидент произошел вечером 6 ноября и продлился около 30 минут. Некоторые воздушные суда были вынуждены задерживаться в воздухе или следовать на запасные аэродромы.

БПЛА были замечены над Брюсселем не в первый раз. 3 ноября глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что появление беспилотников в небе над страной якобы является частью некой операции. Он также уточнил, что военные не сбивали дроны из-за боязни юридических последствий.

До этого Франкен сообщил: Бельгия может ввести войска в Брюссель до конца этого года. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность в столице. При этом Франкен признал, что окончательное решение еще не принято.

