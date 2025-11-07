Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 01:44

Названа причина возможной катастрофы для экономики США

Трамп: отмена пошлин стала бы катастрофой для американской экономики

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказал серьезные опасения относительно возможной отмены таможенных пошлин, сообщили во время трансляции на сайте Белого дома. Он считает такой шаг потенциально катастрофическим для экономики Штатов.

Это в некотором смысле стало бы катастрофой для нашей страны, — сказано в заявлении.

По словам Трампа, введенные тарифы уже пополнили бюджет на $17 триллионов с перспективой роста до $21 триллиона к концу года. Он также отметил, что пошлины приносят стране национальную безопасность.

Ранее швейцарские миллиардеры встретились Дональдом Трампом, чтобы добиться снижения пошлин. На встрече в Овальном кабинете присутствовали представители индустрии роскоши, включая руководителей люксовых брендов Rolex и Cartier, а официальные лица от швейцарского правительства на переговорах отсутствовали.

До этого лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц оценил усилия Трампа по восстановлению американской экономики. По мнению профессора, президенту не удастся обратить вспять деиндустриализацию и вернуть рабочие места. Это связано с низким уровнем занятости в производственном секторе, характерным для современной экономики в целом.

пошлины
США
Дональд Трамп
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан
Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком
Казахстан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Временный президент Сирии освободился от санкций ООН
Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти
Концерн «Уралвагонзавод» объявил об оптимизации своих расходов
В Европе призвали Запад оставить Россию в покое
Гороскоп на 7 ноября: судьбоносный день для Водолеев и Стрельцов
Приметы 7 ноября: Дедовские плачи — вспоминаем мертвых
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Названо число компаний-псевдопроизводителей БАДов
Флаг Украины сняли со здания парламента Чехии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.