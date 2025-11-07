Названа причина возможной катастрофы для экономики США Трамп: отмена пошлин стала бы катастрофой для американской экономики

Президент США Дональд Трамп высказал серьезные опасения относительно возможной отмены таможенных пошлин, сообщили во время трансляции на сайте Белого дома. Он считает такой шаг потенциально катастрофическим для экономики Штатов.

Это в некотором смысле стало бы катастрофой для нашей страны, — сказано в заявлении.

По словам Трампа, введенные тарифы уже пополнили бюджет на $17 триллионов с перспективой роста до $21 триллиона к концу года. Он также отметил, что пошлины приносят стране национальную безопасность.

Ранее швейцарские миллиардеры встретились Дональдом Трампом, чтобы добиться снижения пошлин. На встрече в Овальном кабинете присутствовали представители индустрии роскоши, включая руководителей люксовых брендов Rolex и Cartier, а официальные лица от швейцарского правительства на переговорах отсутствовали.

До этого лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц оценил усилия Трампа по восстановлению американской экономики. По мнению профессора, президенту не удастся обратить вспять деиндустриализацию и вернуть рабочие места. Это связано с низким уровнем занятости в производственном секторе, характерным для современной экономики в целом.