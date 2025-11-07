Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 02:23

Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки

Болеющего раком 23-летнего британца пытались вылечить от свинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британец Кайл Кеннеди столкнулся с онкологическим заболеванием, но медики изначально приняли его симптомы за проявления паротита, передает People. В материале говорится, что 23-летнего спортсмена лечили от свинки, в то время как на самом деле у него было опухолевое образование в грудной полости с метастазами в кишечник и миндалины.

Изначально британец обратился к врачу с жалобами на болевые ощущения и отечность, врач прописал ему анальгетики и противовоспалительные препараты. Позднее к этому лечению добавили антибактериальную терапию. Лишь спустя минимум две недели доктора диагностировали диффузную В-крупноклеточную лимфому четвертой стадии — разновидность агрессивной онкологии. Теперь пациент проходит полугодовой курс химиотерапевтического лечения.

Ранее академик РАН Борис Долгушин на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов, заявил, что новая технология, которая скоро начнет применяться в лечении онкологии в России, безопасна для здоровых тканей. По его словам, этот метод позволяет добиться разрушения обеих нитей ДНК, что приводит к отмиранию злокачественной клетки.

До этого главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн сообщил, что в России чаще всего диагностируют рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. При этом самой распространенной формой онкологических заболеваний в стране остается рак кожи.

Британия
рак
здоровье
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Минфин США назвал причину отказа выдать лицензию компании Gunvor
Маску утвердили премию в $1 трлн
Трамп пригрозил России «ядеркой»: что это значит
Появились новые подробности саммита Трампа и Путина
Раскрыто местонахождение пропавшего бриллианта Габсбургов «Флорентиец»
Выход шестой части GTA снова перенесли
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.