Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки

Британец Кайл Кеннеди столкнулся с онкологическим заболеванием, но медики изначально приняли его симптомы за проявления паротита, передает People. В материале говорится, что 23-летнего спортсмена лечили от свинки, в то время как на самом деле у него было опухолевое образование в грудной полости с метастазами в кишечник и миндалины.

Изначально британец обратился к врачу с жалобами на болевые ощущения и отечность, врач прописал ему анальгетики и противовоспалительные препараты. Позднее к этому лечению добавили антибактериальную терапию. Лишь спустя минимум две недели доктора диагностировали диффузную В-крупноклеточную лимфому четвертой стадии — разновидность агрессивной онкологии. Теперь пациент проходит полугодовой курс химиотерапевтического лечения.

Ранее академик РАН Борис Долгушин на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов, заявил, что новая технология, которая скоро начнет применяться в лечении онкологии в России, безопасна для здоровых тканей. По его словам, этот метод позволяет добиться разрушения обеих нитей ДНК, что приводит к отмиранию злокачественной клетки.

До этого главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн сообщил, что в России чаще всего диагностируют рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. При этом самой распространенной формой онкологических заболеваний в стране остается рак кожи.