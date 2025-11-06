В Госдуме признали неэффективность одной меры по борьбе с разводами Депутат Останина: повышение госпошлины не снизило количество разводов в России

Повышение государственной пошлины на расторжение брака до пяти тысяч рублей не помогло сократить количество разводов в России, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина. По ее мнению, увеличение пошлины до 100 тысяч рублей также не окажет положительного эффекта, а лишь дискредитирует институт брака в стране, передает «Газета.Ru».

Я не могу сказать, что увеличение госпошлины до пяти тысяч повлияло на то, что количество разводов сократилось. Нужны другие меры, которые останавливали бы людей от того, чтобы они не принимали решение о разводах, — призналась Останина.

Ранее депутат отмечала, что решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях. Останина посоветовала показывать разнообразные примеры счастливых семей — одиноких отцов, воспитывающих детей, многодетные семьи, материнские успехи.