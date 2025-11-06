На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся В зоне СВО погиб судимый за убийство и изнасилование школьницы маньяк Варламов

В зоне СВО погиб Рудольф Варламов, ранее осужденный за убийство и изнасилование школьницы в удмуртском селе Шаркан, сообщает ИА Регнум. По информации издания, он освободился из колонии в конце 2024 года, но местных жителей это нисколько не пугало, поскольку они были убеждены, что настоящего убийцу «отмазал» отец, занимавший высокий пост в регионе, а вину повесили на «местного дурачка».

В начале весны 2025-го он пошел на СВО. Ему тяжело было жить с таким грузом на душе. Ему просто морально было тяжело, зная, что на него повесили убийство и изнасилование. Что его считают насильником и педофилом. А он воевал в первую чеченскую, у него был боевой опыт, поэтому он решил подписать контракт. Он хотел очистить себя от всех обвинений. В мае он погиб, — рассказала его сестра Екатерина.

Она добавила, что отговаривала брата от участия в спецоперации, но он, имея боевой опыт первой чеченской кампании, принял решение подписать контракт. Женщина подчеркнула, что намерена добиваться снятия судимости с брата и установления истинного виновника преступления.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии освободился Рудольф Варламов, проведший 15 лет в заключении по обвинению в жестоком убийстве девятилетней девочки. За мужчиной установлен административный надзор до 2032 года. Преступление произошло в 1999 году в поселке Шаркан, где Варламов сначала изнасиловал, а затем убил школьницу.