Трамп рассказал, когда посетит Индию Трамп заявил, что может посетить Индию в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в следующем году посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Он отметил, что дружит с индийским министром.

Он мой друг, мы говорили, он хочет, чтобы я приехал туда. Мы разберемся. Премьер-министр Моди — отличный человек. Я поеду в следующем году, — заявил Трамп.

Трамп также сказал, что Индия «в основном» прекратила приобретение российской нефти. Перед этим он угрожал, что, если Индия продолжит закупать российскую нефть, ей придется выплачивать огромные тарифы. Азиатская страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, после введенных антироссийских санкций. Правительство США было недовольно столь тесной связью, поэтому начало выдвигать свои условия.

Тем временем Трамп говорил, что власти США не волнует торговля между Россией и Индией. Москва и Вашингтон вовсе практически перестали продавать друг другу товары, заключил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что БРИКС не ориентирует свою работу против других государств. Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли международное объединение реагировать на угрозы со стороны Трампа.