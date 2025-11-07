Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 03:49

Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине

Сикорский призвал ЕС обеспечивать Украину ресурсами еще три года

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Киев планирует продолжать боевые действия на протяжении этого срока, передает телеканал TVP World.

Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача — обеспечить его ресурсами для продолжения работы, — отметил Сикорский.

При этом он считает, что Евросоюз должен более активно вести себя на переговорах о будущем восстановлении Украины. Именно ЕС поставляет ей большое количество вооружения, напомнил глава МИД Польши.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за помощь его народа. В ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини польский лидер подчеркнул, что поддержка Киева не должна приводить к игнорированию национальных интересов Варшавы, и отметил, что продолжит требовать решения проблем в отношениях с этим государством на международной арене.

До этого на украинских сайтах объявлений появились публикации о продажи военной помощи, поставляемой из Великобритании. По данным источника, в Сети активно торгуют западными предметами униформы, экипировкой и даже маскировочными сетями. Среди предлагаемых товаров — водонепроницаемый костюм за 4500 гривен (около 8600 рублей), который, как подчеркивает продавец, используется для обмундирования персонала британской армии.

