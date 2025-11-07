Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 ноября

В Рыльском районе Курской области в результате удара дрона получил ранения 60-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, житель доставлен в больницу.

«В Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ», — написал он.

Кроме того, российские силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Брянской, Курской, Ростовской областями и Башкирией.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

Также угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли на территории Рязани и Рязанской области, сообщалось в приложении МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“, — говорилось в заявлении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

В результате атаки также был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий. Специальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий происшествия и оценке ущерба.

«В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. <…> Падение обломков вызвало возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — сказано в заявлении.

Кроме того Бочаров заявил, что при атаке ВСУ на территорию Волгоградской области погиб мирный житель. Мужчине было 48 лет.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал глава региона.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны за семь часов сбили 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территориями Воронежской и Ростовской областей.

Читайте также:

Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»

Трамп пригрозил России «ядеркой»: что это значит

Европа в истерике — у Лукашенко будет «Орешник»: до каких целей он достанет