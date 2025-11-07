Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»

Членам пропавшей в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края семьи Усольцевых может грозить уголовная ответственность. Что об этом известно, где сейчас сын главы семейства, что сделали волонтеры для их поисков?

В каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность

Членам семьи Усольцевых могут грозить уголовные статьи за мошенничество и заведомо ложный донос в случае инсценировки их исчезновения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, квалификация преступления и строгость наказания будут зависеть от конкретных действий, которые могли быть совершены.

«Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы», — пояснил Русяев.

Кроме того, членам семьи Усольцевых также может грозить наказание по статье 322 УК РФ. Юрист отметил, что ответственность по ней наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или без действительных документов.

Где сейчас сын Усольцева

Сын предпринимателя Сергея Усольцева постоянно проживает в США, передает aif.ru. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж.

«Он родился в 2008 году от второго брака 47-летнего на тот момент Сергея Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых», — сказано в публикации.

Сейчас он находится на территории города Ричмонд в штате Вирджиния. Отмечается, что молодой человек сменил свое имя на новое в американском стиле.

Что делалось для поисков Усольцевых

Поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавших Усольцевых, заявил председатель спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Москве Григорий Сергеев. По его словам, возобновить полноценный поиск теперь удастся только после наступления теплой погоды.

«Делаем все возможное, но мы не можем производить чудо. Мы можем ему способствовать, но мы не можем его производить. На поисках семьи Усольцевых пешком пройдено 4600 километров — 4600 километров ногами!» — подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что часть зоны поисков уже покрыта снегом высотой выше колен. К тому же спасательная операция проходит в горной местности. Потому, добавил глава отряда, часть поисков просто невыполнима в зимних условиях.

