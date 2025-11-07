Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 04:58

Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Членам пропавшей в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края семьи Усольцевых может грозить уголовная ответственность. Что об этом известно, где сейчас сын главы семейства, что сделали волонтеры для их поисков?

В каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность

Членам семьи Усольцевых могут грозить уголовные статьи за мошенничество и заведомо ложный донос в случае инсценировки их исчезновения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, квалификация преступления и строгость наказания будут зависеть от конкретных действий, которые могли быть совершены.

«Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы», — пояснил Русяев.

Кроме того, членам семьи Усольцевых также может грозить наказание по статье 322 УК РФ. Юрист отметил, что ответственность по ней наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или без действительных документов.

Где сейчас сын Усольцева

Сын предпринимателя Сергея Усольцева постоянно проживает в США, передает aif.ru. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж.

«Он родился в 2008 году от второго брака 47-летнего на тот момент Сергея Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых», — сказано в публикации.

Сейчас он находится на территории города Ричмонд в штате Вирджиния. Отмечается, что молодой человек сменил свое имя на новое в американском стиле.

Что делалось для поисков Усольцевых

Поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавших Усольцевых, заявил председатель спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Москве Григорий Сергеев. По его словам, возобновить полноценный поиск теперь удастся только после наступления теплой погоды.

«Делаем все возможное, но мы не можем производить чудо. Мы можем ему способствовать, но мы не можем его производить. На поисках семьи Усольцевых пешком пройдено 4600 километров — 4600 километров ногами!» — подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что часть зоны поисков уже покрыта снегом высотой выше колен. К тому же спасательная операция проходит в горной местности. Потому, добавил глава отряда, часть поисков просто невыполнима в зимних условиях.

Читайте также:

Трамп пригрозил России «ядеркой»: что это значит

Рэп, мать-кинозвезда, враг Трампа: кто такой новый мэр Нью-Йорка Мамдани

Европа в истерике — у Лукашенко будет «Орешник»: до каких целей он достанет

Усольцевы
уголовная ответственность
статьи
семьи
Тайга
пропавшие
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского криптомошенника и его супругу похитили и убили
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 ноября
Назван город с наибольшим количеством отравлений подростков наркотиками
Британская армия выразила готовность вступить в конфликт на Украине
В магазинах могут запретить ценники за 100 г: как это поможет сэкономить
Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»
В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины
«Поступят умно»: Трамп выразил свое желание по поводу Украины
Анджелина Джоли попала в передрягу во время визита в Херсон
Поход за спичками обернулся для солдата ВСУ пленом
Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра Матыцина
В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах
Сына Каддафи освободили без залога спустя годы заключения в Бейруте
«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.