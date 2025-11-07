Британская армия выразила готовность вступить в конфликт на Украине Guardian: армия Великобритании готова участвовать в операциях на Украине

Британская армия планирует принять участие в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой «коалиции желающих», пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники. Уточняется, что страна собирается это делать с использованием всего спектра военных возможностей.

Британская армия вступит в конфликт или будет участвовать в миротворческих операциях на Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты, — сказано в материале.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» по Украине готова к наступлению мира. Глава ведомства подчеркнул, что работа союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, «регулярно обновляется». Заявление прозвучало после встречи министра с Объединенным экспедиционным корпусом в Буде, где было подписано новое соглашение о партнерстве с Украиной.

Хили также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен «убедить» российского лидера Владимира Путина «начать мирные переговоры» по Украине. Однако «диалог по-прежнему буксует», подытожил он. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков тем временем констатировал, что условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют.