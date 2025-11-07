Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 05:06

Британская армия выразила готовность вступить в конфликт на Украине

Guardian: армия Великобритании готова участвовать в операциях на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британская армия планирует принять участие в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой «коалиции желающих», пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники. Уточняется, что страна собирается это делать с использованием всего спектра военных возможностей.

Британская армия вступит в конфликт или будет участвовать в миротворческих операциях на Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты, — сказано в материале.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» по Украине готова к наступлению мира. Глава ведомства подчеркнул, что работа союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, «регулярно обновляется». Заявление прозвучало после встречи министра с Объединенным экспедиционным корпусом в Буде, где было подписано новое соглашение о партнерстве с Украиной.

Хили также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен «убедить» российского лидера Владимира Путина «начать мирные переговоры» по Украине. Однако «диалог по-прежнему буксует», подытожил он. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков тем временем констатировал, что условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют.

Великобритания
Украина
военные
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского криптомошенника и его супругу похитили и убили
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 ноября
Назван город с наибольшим количеством отравлений подростков наркотиками
Британская армия выразила готовность вступить в конфликт на Украине
В магазинах могут запретить ценники за 100 г: как это поможет сэкономить
Усольцевых посадят, когда найдут? В каком случае им грозит «уголовка»
В Британии обратили внимание на «тревожный звонок» для Украины
«Поступят умно»: Трамп выразил свое желание по поводу Украины
Анджелина Джоли попала в передрягу во время визита в Херсон
Поход за спичками обернулся для солдата ВСУ пленом
Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра Матыцина
В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах
Сына Каддафи освободили без залога спустя годы заключения в Бейруте
«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.