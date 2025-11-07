Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 06:48

В Германии назвали российское оружие, которое изменило ход боевых действий

Focus: беспилотники ВС России навсегда изменили ход боевых действий

Оператор БПЛА Оператор БПЛА Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Германии и страны НАТО не готовы противостоять российским беспилотникам, сообщил немецкий военный корреспондент Ибрагим Набер в издании Focus. Он пояснил, что эта технология безвозвратно переломила характер современного конфликта, сформировав отчетливый разрыв в потенциалах.

Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. <...> Я вижу <...>, что мы далеки от того, чтобы <...> быть готовыми к обороне, — написал Набер.

Ранее в ходе посещения штаба объединенной группировки войск президент России Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений, которые испанское агентство EFE охарактеризовало как прямой сигнал западным государствам. Особый интерес вызвало сообщение российского лидера об успешном завершении испытаний новейшего ракетного комплекса «Буревестник».

Кроме того, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превосходстве российской армии над вооруженными силами других государств. Он подчеркнул, что ВС РФ опережают даже американские войска.

