Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 08:12

Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение

Израильскую пару могут посадить в тюрьму в Таиланде за интим у водопада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Израильскую пару могут посадить в тюрьму в Таиланде за интимную близость у водопада Ванг Сай Тхонг, сообщила газета The Times of Israel. Правоохранители отметили, что их действия не только нарушают закон, но и показывают неуважение к местной культуре.

Как отметила газета, видео с их действиями быстро распространилось в Сети. Израильтян арестовали в отеле, во время допроса пара призналась, что на кадрах запечатлена именно она.

Ранее российскому туристу грозит штраф до 2,5 млн рублей и пожизненный запрет на въезд в Таиланд за курение вейпа в храме. Инцидент произошел в святыне Wat Kalayanamitr в Бангкоке. Отмечается, что в Таиланде строго запрещены ввоз, продажа и использование вейпов. Нарушителям грозит тюремный срок до 10 лет или штраф до 1 млн батов (2,5 млн рублей).

До этого турист из России два дня подряд приходил в один из супермаркетов в районе Бангламунг в таиландском городе Паттайя, чтобы устроить там погром. По данным СМИ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

Таиланд
туристы
Израиль
задержания
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
В России может появиться вход в интернет через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.