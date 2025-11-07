Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение Израильскую пару могут посадить в тюрьму в Таиланде за интим у водопада

Израильскую пару могут посадить в тюрьму в Таиланде за интимную близость у водопада Ванг Сай Тхонг, сообщила газета The Times of Israel. Правоохранители отметили, что их действия не только нарушают закон, но и показывают неуважение к местной культуре.

Как отметила газета, видео с их действиями быстро распространилось в Сети. Израильтян арестовали в отеле, во время допроса пара призналась, что на кадрах запечатлена именно она.

Ранее российскому туристу грозит штраф до 2,5 млн рублей и пожизненный запрет на въезд в Таиланд за курение вейпа в храме. Инцидент произошел в святыне Wat Kalayanamitr в Бангкоке. Отмечается, что в Таиланде строго запрещены ввоз, продажа и использование вейпов. Нарушителям грозит тюремный срок до 10 лет или штраф до 1 млн батов (2,5 млн рублей).

До этого турист из России два дня подряд приходил в один из супермаркетов в районе Бангламунг в таиландском городе Паттайя, чтобы устроить там погром. По данным СМИ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.