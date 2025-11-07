Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 09:22

На американскую базу доставили странную посылку с белым порошком

CNN: солдат на базе США госпитализировали после доставки туда посылки с порошком

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американских солдат на военной базе Эндрюс госпитализировали после того, как туда доставили странную посылку с белым порошком, сообщил телеканал CNN. По его информации, на объекте провели эвакуацию, туда прибыли экстренные службы.

В ходе проверки выяснилось, что угрозы для жизни людей нет. Состав белого вещества пока неизвестен, но, по предварительным данным, оно не является опасным. Уточняется, что в посылке также были материалы с политической пропагандой.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины планировали поджечь офис «Новой почты» в Бухаресте. Согласно полученной информации, подозреваемые въехали на территорию Румынии из Польши. Они отправили через отделение две посылки, содержащие самодельные взрывные устройства. Взрывчатка была замаскирована под наушники и автомобильные запчасти.

До этого три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции. По данным журналистов, одна из них взорвалась в почтовом грузовике. Отмечается, что никто не пострадал, заряд в посылках не был достаточно мощным, чтобы угрожать жизни людей.

