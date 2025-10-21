Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:47

Двое украинцев планировали взорвать офис «Новой почты» в Бухаресте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое граждан Украины планировали поджечь офис «Новой почты» в Бухаресте, о чем сообщила румынская разведывательная служба. Согласно полученной информации, подозреваемые въехали на территорию Румынии из Польши. Они отправили через отделение две посылки, содержащие самодельные взрывные устройства. Взрывчатка была замаскирована под наушники и автомобильные запчасти и оснащена системами дистанционной активации.

В официальном заявлении спецслужб Румынии указывается, что были задействованы спецподразделения для своевременного обнаружения зажигательных устройств, их обезвреживания и предотвращения возможной активации. При этом источник данных о въезде группы в страну не раскрывается.

Ранее два серьезных происшествия зафиксированы на нефтеперерабатывающих предприятиях в Восточной Европе. Взрыв произошел на румынском заводе Petrotel-Lukoil в городе Плоешти, тогда как в Венгрии пожар охватил крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс MOL в Сазхаломбатте. Причины инцидентов в настоящее время выясняются. Для ликвидации возгорания в Венгрии были задействованы 17 пожарных расчетов.

