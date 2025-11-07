Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 09:21

Две машины насмерть переехали мужчину в инвалидном кресле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве погиб мужчина в инвалидном кресле после наезда двух автомобилей на Ленинградском проспекте, сообщает столичная Госавтоинспекция. По информации ведомства, сначала его сбил автомобиль Peugeot, отбросив на встречную полосу — под колеса Toyota.

По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля Toyota, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина скончался сразу на месте происшествия. По состоянию на восемь утра, движение на участке затруднено. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве произошло столкновение двух автобусов, в результате которого пострадали шесть человек. По предварительным данным, инцидент произошел около 08:40 в районе дома № 71 на Ленинградском шоссе, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с другим автобусом, который находился на остановке общественного транспорта.

