Две машины насмерть переехали мужчину в инвалидном кресле ГАИ: в Москве погиб мужчина в инвалидном кресле после наезда двух автомобилей

В Москве погиб мужчина в инвалидном кресле после наезда двух автомобилей на Ленинградском проспекте, сообщает столичная Госавтоинспекция. По информации ведомства, сначала его сбил автомобиль Peugeot, отбросив на встречную полосу — под колеса Toyota.

По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля Toyota, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина скончался сразу на месте происшествия. По состоянию на восемь утра, движение на участке затруднено. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

