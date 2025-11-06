Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:25

В Москве маршрутка врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Ленинградском шоссе в Москве произошло столкновение двух автобусов, в результате которого пострадали шесть человек, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, инцидент произошел около 08:40 в районе дома № 71 по Ленинградскому шоссе, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с другим автобусом, который находился на остановке общественного транспорта.

В результате дорожной аварии шесть пассажиров маршрутного автобуса для оказания медицинской помощи направлены в медучреждения, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Отмечается, что в результате ДТП погибших нет. На месте работают следователи, выясняют причины произошедшего.

В конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, двух человек госпитализировали.

ДТП
пострадавшие
автобусы
Москва
