07 ноября 2025 в 09:38

Власти пообещали россиянам выплатить январскую пенсию авансом

Депутат Говырин: россияне получат январские пенсии до праздников

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Россияне получат пенсии в декабре в полном объеме до начала длинных новогодних праздников, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, которые приводит ТАСС, деньги перечислят в последнюю декаду месяца — обычно с 22 по 29 декабря, чтобы средства поступили до начала каникул.

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка, — объяснил депутат.

Ранее депутат Государственной думы Екатерина Стенякина сообщила, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит более 27 тыс. рублей после индексации на 7,6%, которая пройдет 1 января 2026 года. По ее словам, такую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца. Также депутат напомнила, что социальная пенсия не зависит от трудового стажа и накопленных взносов.

