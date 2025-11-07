Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 10:00

График выплат пенсий в декабре изменят — коснется и работающих, и неработающих: приятный сюрприз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

График выдачи пенсий в декабре текущего года претерпит изменения ввиду длительного периода новогодних каникул, сообщил Алексей Говырин, представитель фракции «Единая Россия» в Госдуме. Он объяснил, что подобная ситуация носит стандартный характер: пенсия за январь выплачивается заранее, в декабре, поскольку в январе первые рабочие дни официально объявляются выходными, и финансовые учреждения не осуществляют переводы в праздничные дни. Об этом пишет News.ru.

Граждане, предпочитающие получение пенсии на банковский счёт, получат выплаты в обычном порядке, а если сроки совпадут с выходными, денежные средства зачислятся заранее, руководствуясь внутренним графиком банка. Особенностью декабря также является ранняя выплата пенсии за январь, которую планируют осуществить в последней декаде месяца, ориентировочно с 22 по 29 декабря. Депутат уточнил, что данная процедура предусмотрена для того, чтобы граждане получили полный объем средств до наступления новогодних праздников.

Те пенсионеры, которые получают выплаты через «Почту России», также ожидают двойную выплату в декабре. Первая — это традиционные начисления за декабрь, которые произойдут по установленному графику с 3 по 25 декабря. Вторую выплату — авансовую за январь — запланировали с 25 по 30 декабря включительно, чтобы гарантировать своевременное поступление денег до начала новогодних каникул. Порядок выплат утверждён соответствующим распоряжением «Почты России» и согласован с органами социальной защиты населения.

Ранее россиянам напомнили о важности проверки пенсионных накоплений в ноябре. Подробнее — в материале News.ru.

пенсии
Новый год
праздники
выплаты
пенсионеры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
