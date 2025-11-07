Европейский союз планирует получить контроль над правоохранительной системой и судами Украины, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа». По мнению инсайдера, близкого к правительству, последний доклад ЕК доказывает наличие напряженности в отношениях ЕС и Киева. Источник также уточнил, что несогласие относится к связанным с борьбой с коррупцией на Украине вопросам.

Европейцы хотят через уже апробированные на НАБУ и САП технологии поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой, — объяснил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.